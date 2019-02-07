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DHA YURT - 'ADALET YÜRÜYÜŞÜ'NE SALDIRI GİRİŞİMİ DAVASINDA 25 SANIĞA HAPİS CEZASI (2)- YENİDEN

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 16:54 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Adalet Yürüyüşü' sırasında suikast planlayan 5'i tutuklu, 1'i firari 28 sanıklı davada karar çıktı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Adalet Yürüyüşü' sırasında suikast planlayan 5'i tutuklu, 1'i firari 28 sanıklı davada karar çıktı. DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen Oğuzhan Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 25 sanığa 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 4 yıl 2 ay ile 15 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Firari sanığın dosyası ayrılırken, mahkeme tüm sanıkları 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan, eylemin hazırlık aşamasında kaldığı gerekçesiyle beraat ettirdi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Haziran 2017'de başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün Kocaeli etabına kiralık minibüsle saldırı planı yaparken, Kocaeli ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalanan, terör örgütü DEAŞ şüphelisi Oğuzhan Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alınıp, tutuklandı. Soruşturma sonunda 5'i tutuklu, 1'i firari toplam 28 sanık hakkında, 'Anayasa'yı ihlal', 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' ve 'terör örgütü DEAŞ üyesi olma' suçlarından ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar Oğuzhan Korkmaz, Emre Emre, Ali Merttaş, Kaan Aslan ve Fatih Özel hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar katılmadı. Duruşmada sanık avukatları ve Kılıçdaroğlu'nun avukatı ile CHP Milletvekili Çetin Arık, İl Başkanı Ümit Özer ve bazı partililer de hazır bulundu.

SAVICI 3 SUÇTAN CEZA İSTEDİ

Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları kabul etmedi. Cumhuriyet Savcısı, daha önce açıkladığı mütalaasında, sanıkların DEAŞ terör örgütü yapılanması içinde Kayseri'de ayrı bir yapılanmaya gittikleri, 'Zekeriya' kod adlı Oğuzhan Korkmaz öncülüğünde faaliyet yürüttükleri, örgüte eleman kazandırıp, özel bir iletişim programı kullandıkları, örgütsel toplantı yaptıklarına dikkat çekti.

Savcı, bazıları Suriye'ye gidip gelen sanıkların ses getirecek bir eylem planladığını, bunun için bir arayış içinde olduklarını, örgütün iletişim programını kullanarak haberleştiklerinin saptandığını bildirdi. Kiraladıkları minibüsle Kocaeli'ye hareket eden sanıkların teknik izleme sonucu D-100 Karayolu'nda yakalandığına vurgu yapan savcı, sanıkların eylemi birlikte gerçekleştirmek istedikleri kanaatiyle 'Anayasayı ihlal', 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' ve 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

TUTUKLU 5 SANIĞA HAPİS

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Oğuzhan Korkmaz'a 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 13 yıl 19 ay, Emre Emre'ye 13 yıl 15 ay, Kaan Aslan ve Fatih Özel'e 10 yıl 6 ay, Ali Merttaş'a ise birleştirilen iki farklı dosyada aynı suçtan 15 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan eylemin hazırlık aşamasında kaldığı gerekçesiyle beraat ettirilen sanıklara 'Anayasayı ihlal' suçundan da ceza verilmedi.

TUTUKSUZ SANIKLARA DA CEZA YAĞDI

Tutuksuz sanıklardan Seyit K.'ye yine birleşen 2 farklı dosyada 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan toplam 15 yıl, Ahmet K. ve Muharrem A.'ya 6 yıl 10 ay 15'er gün, Ferhat K. ve Kadir K.'ya 13 yıl 8 ay 15 gün, Ergün K., Ahmet T., Buğrahan Ç., Orhan E., Şükrü O., Selim İ., Cihan K., Safa K., Osman Nuri Ü., Göktürk K., Burhanettin K., Oğuzhan Korkmaz'ın eşi Ayla K., Selahattin A. ve Abbdullah A.'ya 6 yıl 3'er ay, Fuat Furkan K.'ye 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

2 SANIK TÜM SUÇLARDAN BERAAT ETTİ, FİRARİ SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Mahkeme Halil İbrahim A. ve Muhammed K.'yi tüm suçlardan beraat ettiriken, firari sanık M.K.'nin dosyasını ise ayırdı.

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