HABER

DHA YURT - Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 59 eski polise gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 08:10 | Son Güncelleme

ADANA merkezli 8 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında KHK ile ihraç edilen 59 eski polis hakkında yakalama kararı alındı.

ADANA merkezli 8 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında KHK ile ihraç edilen 59 eski polis hakkında yakalama kararı alındı.

arar doğrultusunda bugün şafak vakti düzenlenen operasyonda çok kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt içerisinde itirafçı mahrem imamların beyanları ve elde edilen dijital verilerden hareketle yapılan çalışmalar sonucu KHK ile ihraç edilen 59 eski polis hakkında yakalama kararı alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, karar doğrultusunda Adana merkezli 8 ilde çok sayıda adrese bugün şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin, işlemlerinin tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Adli tıp biriminin dış görüntüsü
- Şüphelilerin polis nezaretinde sağlık kontrolüne getirilişi

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!
Antalya'da bulundu! Tam 3 bin 600 yıllıkAntalya'da bulundu! Tam 3 bin 600 yıllık
Baharı karşılamak isteyen oraya koşuyor! Baharı karşılamak isteyen oraya koşuyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

6 ay sonra harekete geçtiler! ABD'den flaş yaptırım kararı!

6 ay sonra harekete geçtiler! ABD'den flaş yaptırım kararı!

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu'na tepki: Özür dilemeli

Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu'na tepki: Özür dilemeli

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı

TIR ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

TIR ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da 3 bin 600 yıllık gemi batığı bulundu

Antalya'da bulundu! Tam 3 bin 600 yıllık

Emirgan Korusu rengarenk!

Baharı karşılamak isteyen oraya koşuyor!

Nadir görülen bir tür! O ilimizde bulundu...

Nadir görülen bir tür! O ilimizde bulundu...

Ellerini ve ayaklarını bağlayıp eve hapsetmiş! Dehşeti sesler ortaya çıkardı

Ellerini ve ayaklarını bağlayıp... Dehşeti sesler ortaya çıkardı

Son dakika! Adana merkezli 8 ilde KHK ile ihraç edilen 59 kişi hakkında gözaltı kararı

KHK ile ihraç edilmişlerdi! Düğmeye basıldı

Motosikletli kadın beton mikseriyle arabanın arasına sıkıştı! Feci ölüm kamerada

Motosikletli kadın beton mikseriyle arabanın arasına sıkıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.