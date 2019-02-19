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DHA YURT - ADANA MERKEZLİ BİRÇOK İLDE YASADIŞI BAHİS OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 07:37 | Son Güncelleme

ADANA merkezli birçok ilde yasadışı bahis operasyonu düzenlendi.

ADANA merkezli birçok ilde yasadışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda adreslere yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana'daki operasyonlara bine yakın polis katıldı. Daha önceden belirlenen adreslere sabah saatlerinde yapılan baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Polis ekipleri ve evlerden görüntü
-Baskınlardan görüntü
-Gözaltına alınanlar
-Genel ve detaylar,

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

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