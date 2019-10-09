HABER

DHA YURT - ADANA MERKEZLİ DEV SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU: 74 GÖZALTI KARARI

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 07:01 | Son Güncelleme

ADANA merkezli 5 ilde 800 polisin katılımıyla cinayet, çek-senet ve rüşvet suçlarına karışan silahlı suç şebekesine yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

ADANA merkezli 5 ilde 800 polisin katılımıyla cinayet, çek-senet ve rüşvet suçlarına karışan silahlı suç şebekesine yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Aralarında polis ve cezaevi müdürünün de bulunduğu 74 kişi için gözaltı kararı verilirken, baskınlarda çok sayıda şüpheli yakalandı.
Adana'da iş insanı cinayeti, yaralama, çek-senet, rüşvet suçlarına karışıp, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen bir suç örgütünü deşifre eden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki çalışmalar sonucu örgüt üyesi olduğu öne sürülen kişilerin evlerini bir bir tespit etti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aralarında polis ve cezaevi müdürünün de bulunduğu 74 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartmasın ardından KOM ekipleri, Adana merkezli Konya, Mardin, İzmir ve Mersin'de 87 adrese 800 polis ile şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenledi. Demir kapıları koçbaşı ile kıran özel harekât polisleri, şüphelilere ait ev ve iş yerlerine girerek didik didik arama yaptı. Drone ile havadan da destek verilen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Adana yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği öğrenildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden çıkışı
- Özel harekât polislerinin koç başı ile demir kapıyı kırması
- Ekiplerin baskın yapılan adrese girmesi
- Çevrede güvenlik önlemi alan özel harekât polisleri
- Polis nezaretinde sağlık kontrolüne getirilen şüpheliler
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

İstanbul'da bu sabah! Trafik felçİstanbul'da bu sabah! Trafik felç
74 kişi hakkında gözaltı kararı!74 kişi hakkında gözaltı kararı!
Yangın söndürme malzemeleri satıyorlardı!Yangın söndürme malzemeleri satıyorlardı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güzel oyuncunun pozları olay oldu

Güzel oyuncunun pozları olay oldu

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

Türkiye'den ABD'de dev hamle! Anlaşma imzalandı

Türkiye'den ABD'de dev hamle! Anlaşma imzalandı

Danla Bilic yeni imajıyla bambaşka biri oldu

Danla Bilic yeni imajıyla bambaşka biri oldu

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye sınırdan son görüntü

Suriye sınırdan son görüntü

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da düğmeye basıldı! 74 kişi hakkında gözaltı kararı!

74 kişi hakkında gözaltı kararı!

Bursa'da yangın söndürme malzemeleri satan yerde yangın!

Yangın söndürme malzemeleri satıyorlardı!

Karaman'da mobilya atölyesinde korkutan yangın

Karaman'da mobilya atölyesinde korkutan yangın

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne seçme kararı Resmi Gazete'de! Recep Kömürcü kimdir?

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne seçilen Kömürcü kimdir?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.