DHA YURT - ADANA MERKEZLİ DEV SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU: 74 GÖZALTI KARARI

ADANA merkezli 5 ilde 800 polisin katılımıyla cinayet, çek-senet ve rüşvet suçlarına karışan silahlı suç şebekesine yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Aralarında polis ve cezaevi müdürünün de bulunduğu 74 kişi için gözaltı kararı verilirken, baskınlarda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Adana'da iş insanı cinayeti, yaralama, çek-senet, rüşvet suçlarına karışıp, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen bir suç örgütünü deşifre eden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki çalışmalar sonucu örgüt üyesi olduğu öne sürülen kişilerin evlerini bir bir tespit etti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aralarında polis ve cezaevi müdürünün de bulunduğu 74 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartmasın ardından KOM ekipleri, Adana merkezli Konya, Mardin, İzmir ve Mersin'de 87 adrese 800 polis ile şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenledi. Demir kapıları koçbaşı ile kıran özel harekât polisleri, şüphelilere ait ev ve iş yerlerine girerek didik didik arama yaptı. Drone ile havadan da destek verilen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden çıkışı

- Özel harekât polislerinin koç başı ile demir kapıyı kırması

- Ekiplerin baskın yapılan adrese girmesi

- Çevrede güvenlik önlemi alan özel harekât polisleri

- Polis nezaretinde sağlık kontrolüne getirilen şüpheliler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

