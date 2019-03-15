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DHA YURT - ADANA'DA BIÇAKLI KAVGA: 1 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 03:47 | Son Güncelleme

ADANA'da iki kişi ile kavga eden Nurullah A.

ADANA'da iki kişi ile kavga eden Nurullah A. (22), boynuna ensesine ve yüzüne aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.
Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Remzi Oğuz Arık Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle caddeye gelen Nurullah A., iddiaya göre beraber alkol aldığı ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, Nurullah A.'yı ensesi ve yüzünden bıçakla yaralayıp, olay yerinden kaçtı. Devriye görevi yapan polis ekibinin durumu fark edip, anons yapması üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Nurullah A., tedaviye alınırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, görgü tanıklarının verdiği eşkal sonucu 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Ambulanstan görüntü
- Ambulanstan indirilen yaralının hastaneye taşınması
- Hastaneden görüntü
- Olay yerinden görüntü
- Olay yeri inceleme polisinin çalışması
- Yaralı Nurullah A.'nın motosikleti
- Genel ve detay görüntüler
SÜRE: 01'18" - BOYUT: 146 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

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