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DHA YURT - ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 07:30 | Son Güncelleme

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de terör örgütü DEAŞ adına eylem yaptığı ve çatışmaya girdiği, Adana'da ise örgüt faaliyetinde bulunduğu öne sürülen 6 şüphelinin kaldığı adreslere sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı baskın yaptı. Direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapıları özel harekat timlerince koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Operasyonda ekipler, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Zırhlı ve resmi polis araçlarının operasyon noktasına gidişi
- Özel harekat polislerinin baskın yapılacak eve yürümesi
- Özel harekat polisinin merdiven ile evin dış kapısının üzerinden avluya girmesi
- Dış kapısı açılan eve giren özel harekat polisleri
- Polislerin "Kapıyı aç" ve "Yat yere" diye bağırması
- Evin damında uzun namlulu silah ile güvenlik önlemi alan özel harekat polisi
- Sokaktaki özel harekat polisleri
- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

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