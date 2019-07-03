DHA YURT - ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de terör örgütü DEAŞ adına eylem yaptığı ve çatışmaya girdiği, Adana'da ise örgüt faaliyetinde bulunduğu öne sürülen 6 şüphelinin kaldığı adreslere sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı baskın yaptı. Direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapıları özel harekat timlerince koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Operasyonda ekipler, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Zırhlı ve resmi polis araçlarının operasyon noktasına gidişi

- Özel harekat polislerinin baskın yapılacak eve yürümesi

- Özel harekat polisinin merdiven ile evin dış kapısının üzerinden avluya girmesi

- Dış kapısı açılan eve giren özel harekat polisleri

- Polislerin "Kapıyı aç" ve "Yat yere" diye bağırması

- Evin damında uzun namlulu silah ile güvenlik önlemi alan özel harekat polisi

- Sokaktaki özel harekat polisleri

- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

