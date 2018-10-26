DHA YURT - ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI (yeniden)

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üyesi olduğu ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi eylem hazırlığı yaptığı öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de destek verdiği operasyonda, bazı evlerin demir kapıları koç başlarıyla kırılarak girildi. Evlerde arama yapan ekipler, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 1'i kadın, 6 kişiyi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden çıkışı

- Polis araçlarının baskın yapılacak adrese gidişi

- Özel harekat polislerinin zırhlı araçtan inişi

- Özel harekat polislerinin tim yürüyüşü ile baskın yapılacak eve yürümesi

- Polislerin binaya girişi

- Polislerin bina içinde "Aç kapıyı" diye seslenmesi

- Sokakta uzun namlulu silahlarla yürüyen özel harekat polisleri

- Gözaltına alınan bir şüphelinin zırhlı araca götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

