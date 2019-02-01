HABER

DHA YURT - ADANA'DA EVİN BAHÇESİNE ATILAN SES BOMBASI KORKUTTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 03:58 | Son Güncelleme

ADANA'da kimliği belirsiz ve yüzü maskeli 2 kişi, bir evin bahçesine ses bombası atıp, kaçtı.

ADANA'da kimliği belirsiz ve yüzü maskeli 2 kişi, bir evin bahçesine ses bombası atıp, kaçtı. Büyük bir gürültü ile patlayan ses bombası, çevrede büyük panik yarattı.
Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi 42177 Sokak'ta meydana geldi. Büyük bir patlama sesine uyanan mahalle sakinleri, dışarı çıktıklarında sokağı duman kapladığını ve yüzü maskeli iki kişinin koşarak kaçtığı görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekibin yaptığı incelemede patlamanın, müstakil tek katlı evin bahçesine atılan ses bombasından kaynakladığı tespit edildi. Kimsenin yaralanmadığı olayda, Muzaffer Şendul'a ait evin camları kırıldı.
Patlama sesinin kendilerini korkuttuğunu söyleyen Şendul, kimsenin yaralanmamasının tek tesellileri olduğunu dile getirdi.
Şüphelileri yakalamak için bölgede çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Olay yerinden görüntü
- Polislerden görüntü
- Bahçede inceleme yapan polislerden görüntü
- Uzun namlulu silah ile güvenlik önlemi alan polisten görüntü
- Genel ve detay görüntüler
- Evinin camları kırılan Muzaffer Şendul ile röp.
SÜRE: 01'22" - BOYUT: 154 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
Jülide Sarıeroğlu ve Hüseyin Sözlü’den kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı mesajıJülide Sarıeroğlu ve Hüseyin Sözlü’den kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışmanCumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

G.Saray bir transferi daha açıkladı!

G.Saray bir transferi daha açıkladı!

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Guaido'dan flaş iç savaş açıklaması!

Guaido'dan flaş iç savaş açıklaması!

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da gecekondu yangını: 5 yavru köpek telef oldu

Dumanı gören dışarı fırladı ama... 'Kurtaramadık yazık oldu'

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Mehmet Ferden Çarıkçı atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı

Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı

Beyoğlu'nda korkutan yangın! 11 kişi böyle kurtarıldı

Beyoğlu'nda gece yarısı can pazarı!

31 Ocak 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

31 Ocak 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Adana'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.