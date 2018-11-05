DHA YURT - ADANA'DA FETÖ OPERASYONU: 5 GÖZALTI

ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda aralarında kapanan polis akademilerinden atılmış eski öğrencilerin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen kişilerin evlerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda aralarında kapanan polis akademilerinden atılmış eski öğrencilerin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
------------------------------
- Adli tıp biriminin dış görüntüsü
- Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmeleri
SÜRE: 01'00" - BOYUT: 113 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)
Adana'da gece yarısı dehşet! Eğlence mekanı kan gölüne döndü!
Terör örgütü YPG/PKK’ya bombalı araçla saldırdılar! Ölü sayısı 50'ye yükseldi
Melih Gökçek'ten seçim ve ittifak mesajı!
ABD'den flaş açıklama: Hesap soracağız!
Kocasının yaptıklarını öğrenince hayatının şokunu yaşadı
CHP'li başkan istifa etti, AK Parti'ye geçti!
Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...
Yıllardır konuşuluyordu... Samsung'un katlanabilen telefonu Galaxy X sonunda geliyor!
Hazinenin yerini gösteren 66 yaşındaki adam: Definemi çıkarayım ve ben de bu fakirlikten kurtulayım
Küresel ısınma ilen gelen yeni tehlike: Zombi bakteriler
Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)
Okuyucu Yorumları 0 yorum