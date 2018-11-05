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DHA YURT - ADANA'DA FETÖ OPERASYONU: 5 GÖZALTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 08:05 | Son Güncelleme

ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda aralarında kapanan polis akademilerinden atılmış eski öğrencilerin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda aralarında kapanan polis akademilerinden atılmış eski öğrencilerin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen kişilerin evlerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda aralarında kapanan polis akademilerinden atılmış eski öğrencilerin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Adli tıp biriminin dış görüntüsü
- Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmeleri
SÜRE: 01'00" - BOYUT: 113 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

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