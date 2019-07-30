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DHA YURT - Adana'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda eski polis gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 07:31 | Son Güncelleme

ADANA'da 'Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

ADANA'da 'Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 30 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda aralarında eski emniyet amirlerinin de bulunduğu KHK ile ihraç edilmiş çok sayıda eski polis gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu belirtilen ihraç edilmiş eski polislerin evlerine, sabahın ilk saatlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince baskın düzenlendi. 30 eve eş zamanlı baskın yapan ekipler, aralarında eski emniyet amirlerinin de bulunduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltı aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Adli tıp biriminin dış görüntüsü
- Adli tıp biriminin tabelası
- Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmeleri
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

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