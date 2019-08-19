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DHA YURT - Adana'da PKK operasyonu: 23 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 07:38 | Son Güncelleme

ADANA'da halkı provoke etmeye yönelik sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'yı övücü paylaşımlar yaptığı belirtilen kişilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

ADANA'da halkı provoke etmeye yönelik sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'yı övücü paylaşımlar yaptığı belirtilen kişilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 23 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK/KCK eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında il merkezi ve Ceyhan ilçesinde sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı iddia edilen 23 kişinin evine sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin desteğiyle evlere giren ekipler, halkı provokeye yönelik, terör örgütünün ideolojisini, eylem ve faaliyetlerini, kırsal alanda faaliyet gösteren örgüt mensuplarını öven ve destekleyen, örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren ve teşvik eden paylaşımlar yaptığı öne sürülen çok sayıda şüpheliyi gözaltına alırken, örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Polis araçlarının baskın noktasına gidişi
- Zırhlı araçtan inen özel harekat polisleri
- Polislerin baskın yapılan eve girişi
- Evin dışındaki özel harekat polisleri
- Evin bulunduğu sokaktaki zırhlı polis aracı ve uzun namlulu silahlar taşıyan özel harekat polisleri
- Sokağın girişinde güvenlik önlemi alan özel harekat polisi
- Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

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