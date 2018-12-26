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DHA YURT - ADANA’DA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 06:04 | Son Güncelleme

ADANA’da Abdil Ç., evinin bahçesinde kavga ettiği 3 kişiye tabancayla kurşun yağdırdı.

ADANA’da Abdil Ç., evinin bahçesinde kavga ettiği 3 kişiye tabancayla kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği Erhan K., hayatını kaybederken, Soner D. ve Bilal K. ise yaralandı.
Olay, gece saat 23.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Buruk İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Erhan K., Soner D. ve Bilal K. akşam saatlerinde Abdil Ç.'nin evine gitti. Evinin bahçesinde 3 kişi ile tartışan Abdil Ç., daha sonra belindeki tabancasını çıkartıp, ateş etmeye başladı. Kurşunların isabet ettiği Erhan K., Bilal K. ve Soner D. yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Erhan K. evden çıktıktan sonra kanlar içinde yere yığıldı, Bilal K. ve Soner D. ise kendi imkanlarıyla kentteki çeşitli hastanelere gitti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Erhan K.’nın öldüğü belirlendi. Polisin ve Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Erhan K.’nın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yerinden görüntü
- Üzeri örtülü cesetten görüntü
- Olay yerindeki polislerden görüntü
- Polislerin olay yerinde inceleme yapması
- Yerdeki boş kovandan görüntü
- Genel ve detay görüntüler
SÜRE: 01'17" - BOYUT: 144 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

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