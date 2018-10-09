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DHA YURT - Adana'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 05:16 | Son Güncelleme

ADANA'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK ile Suriye uzantısı PYD/YPG'nin propagandasını yaptığı öne sürülen çok sayıda kişi, şafak operasyonuyla gözaltına alındı.  6-7 Ekim olaylarının yıldönümü öncesi kentte güvenliği en seviyede tutan Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK ile Suriye uzantısı PYD/YPG propagandası yaptığı iddia edilen kişilere yönelik, sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi.

ADANA'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK ile Suriye uzantısı PYD/YPG'nin propagandasını yaptığı öne sürülen çok sayıda kişi, şafak operasyonuyla gözaltına alındı.
6-7 Ekim olaylarının yıldönümü öncesi kentte güvenliği en seviyede tutan Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK ile Suriye uzantısı PYD/YPG propagandası yaptığı iddia edilen kişilere yönelik, sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin katıldığı operasyonda bazı evlere, demir kapıları, koç başları ve levyelerle kırılarak girildi. Evleri didik didik arayan ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına alırken, cep telefonları ve dijital malzemelere ise el koydu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Polis araçlarının baskın yerine gidişi
- Özel harekat polislerinin baskın yapılacak eve yürümesi
- Özel harekat polislerinin, levye ile binanın kapısını açması
- Polislerin binaya girmesi
- Baskın yapılan evden görüntü
- Güvenlik önlemi alan özel harekat polislerinden görüntü
- Zırhlı polis aracından görüntü
- Gözaltına alınan şüphelilerin adli tıp birimine getirilmeleri
- Genel ve detay görüntüler
SÜRE: 01'57" - BOYUT: 361 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)
*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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