HABER

DHA YURT - Adana'da uğurlama eğlencesinde asker ile 2 yakını öldü, 13 kişi yaralandı (2)- Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 22:16 | Son Güncelleme

ADANA’da asker uğurlamak için Karataş ilçesinden il merkezine yola çıkan midibüsün ters yönden gelen iş makinesine çarpma sonucu asker Haydar Ateş ile Elzem Ateş ve Murat Kazım Aydın hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

ADANA’da asker uğurlamak için Karataş ilçesinden il merkezine yola çıkan midibüsün ters yönden gelen iş makinesine çarpma sonucu asker Haydar Ateş ile Elzem Ateş ve Murat Kazım Aydın hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.45 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi Karataş Yolu’nda meydana geldi. Karataş ilçesinde askere gidecek Haydar Ateş’i yolcu etmek için Karataş Belediyesi’nden midibüs ayarlayan yakınları, il merkezine gitmek için yola çıktı. Yüreğir ilçesine geldiklerinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen midibüs, iddiaya göre ters yönden gelen İbrahim Ç.’nin kullandığı iş makinesiyle çarpışıp, devrildi.

Can pazarının yaşandığı kazada ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, devrilen midibüsün altında kalanlar ise itfaiye erleri tarafından çıkartıldı.

ASKERE UĞURLANIRKEN KAZADA ÖLDÜ

Midibüsün altında kalanlardan askere yolcu edilmek için yola çıkılan Haydar Ateş ile Elzem Ateş ve Murat Kazım’ın öldüğü belirlendi. Kaza yerine gelen ölenlerin yakınları, sinir krizi geçirip, gözyaşlarına boğuldu. Kazada yaralanan 13 kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı.

ÇEVREDE TOPLANANLAR ÇALIŞMALARI ENGELLEDİ

Kaza sonrası olay yerinde toplanan onlarca vatandaş, itfaiye ve sağlık ekibinin çalışmasını zorlaştırdı. Kaza yerine sevk edilen Çevik Kuvvet Şube Müdürülüğü’ne bağlı polisler, vatandaşları güçlükle uzaklaştırdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Kaza yerinden detaylar
- Kazazedelerin yakınlarının feryatları
- Yaralılar
- Yan yatan midibüs
- İş makinesi
- Ambulanslar

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede
Ayvalık’ta hortumAyvalık’ta hortum
31 Ocak 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları31 Ocak 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

6 yıllık hasret bitiyor!

6 yıllık hasret bitiyor!

Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi

Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Anoreksiya hastası çikolatayla hayata döndü! İşte son hali

Anoreksiya hastası çikolatayla hayata döndü! İşte son hali

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
31 Ocak 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

31 Ocak 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Adana'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Marmaris'te askerleri taşıyan minibüs kayalıklara çarptı!Yaralılar var

Askerleri taşıyan minibüs kaza yaptı!

İstanbul'da metro seferlerinde aksama!

İstanbul'da metro seferlerinde aksama!

17 Aralık kumpas davasında istenen cezalar belli oldu

17 Aralık kumpas davasında istenen cezalar belli oldu

Kırıkkale'de rafineri bölgesinde patlama: 1 kişi hayatını kaybetti

Kırıkkale'de patlama! 1 kişi öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.