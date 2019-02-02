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DHA YURT - ADANA'DA YOLCU OTOBÜSÜ İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: AYNI AİLEDEN 3 ÖLÜ, 2 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 21:11 | Son Güncelleme

ADANA'nın Pozantı ilçesinde yolcu otobüsü, iddiaya göre yön değiştirmek isteyen hafif ticari araca çarptı.

ADANA'nın Pozantı ilçesinde yolcu otobüsü, iddiaya göre yön değiştirmek isteyen hafif ticari araca çarptı. Kazada, aynı aileden biri hamile biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Yaşamını yitiren ve hamile olan Fidan Ayağ'ın karnındaki bebeğinin yaşadığı öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Pozantı D-750 yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Adana yönüne giden 01 ALS 01 plakalı Hüseyin Tuma yönetimindeki Bırakoğlu firmasına ait yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan ve yön değiştirmek isterken manevra yapan Necim Ayağ yönetimindeki 67 TZ 988 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari araçtaki aynı aileden Necim Ayağ ile Fidan Ayağ ve kızı Cemre hayatını kaybederken, Hasan Ayağ ile oğlu Emirhan ise yaralandı. Olay sonrası yolcu otobüsünde bulunan bir sağlık görevlisi kadın, yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, hayatını kaybeden Fidan Ayağ'ın hamile olduğu ve karnındaki çocuğun yaşadığı öğrenildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulans ve CANKUR arabası ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Cesetlerin üzerinin örtülmesi
- Ambulansın gelişi
- Kalp masajı yapılması
- Yaralılara müdahale edilmesi
- Ambulansa taşınmaları
- Acil servis önünden detaylar
- İtfaiye ekiplerini çalışması
- Genel ve detay

Haber-Kamera: Onur Can BULAT/POZANTI (Adana), (DHA)

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