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DHA YURT - ADANA'DA YÜK TRENİ ÇARPAN GENÇ, AĞIR YARALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 03:37 | Son Güncelleme

ADANA'da üzerinden demiryolu geçen tarihi Demir Köprü'de yük treni çarpan Enes Erbil (18), ağır yaralandı.

ADANA'da üzerinden demiryolu geçen tarihi Demir Köprü'de yük treni çarpan Enes Erbil (18), ağır yaralandı. Köprüden itfaiye vincine bağlanan sedye ile indirilen Erbil, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza, merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki tarihi Demir Köprü'de saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Demiryolunun geçtiği tarihi köprüde yürüdüğü ileri sürülen Enes Erbil'e Mersin yönünde ilerleyen yük treni çarptı. Makinistin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada tren yolunda kanlar içinde yerde kalan Erbil, ilk müdahalesinin ardından itfaiye ekiplerince vince bağlanan sedye ile indirilerek ambulansa taşındı. Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Erbil'in durumunun ağır olduğu bildirildi. Polisin kaza yerindeki incelemeleri sonrası yük treni, seferine devam etti. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Köprüdeki terin ve aşağıdaki itfaiye aracından görüntü
- Yaralının vince bağlanan sedye ile aşağı indirilmesi
- Yaralının sedye ile ambulansa taşınması
- Ambulansın gidişi
- Polislerin köprü üzerinde makinist ile konuşması
- Köprüden ve trenden görüntü
- Trenin gidişi
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

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