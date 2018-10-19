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DHA YURT - ADANA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 23:32 | Son Güncelleme

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde, iddiaya göre nöbet sırasında arkadaşının tüfeğinden çıkan kaza kurşunuyla yaralanan Piyade Er Hakan Atan (21), kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde, iddiaya göre nöbet sırasında arkadaşının tüfeğinden çıkan kaza kurşunuyla yaralanan Piyade Er Hakan Atan (21), kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.
Orbay Kışlası'nda kulübede nöbet tutan erler R.Ş. ile Hakan Atan, iddiaya göre şakalaşmaya başladı. Bu sırada ateş alan R.Ş.'nin tüfeğinden çıkan kurşun, Hakan Atan'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Atan, kaldırıldığı Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit düştü.
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Şehidin memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki şehidin evine gelen Kaymakam Serhat Atar ve Belediye Başkanı Remzi Ergül ile beraberindeki heyet, acı haberi baba Bahri ve anne Selvi Atan'a verdi. Oğullarının şehit olduğunu öğrendikten sonra fenalaşan Atan çiftine, hazırda bekletilen sağlık ekipleri müdahale etti. Bekar olduğu öğrenilen şehit Atan'ın cenazesi, yarın sabah saat 10.00’da Erzurum Havalimanı’nda yapılacak törenin ardından memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesine getirilecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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ŞEHİDİN FOTOĞRAFLARI
Haber: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

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