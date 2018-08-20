HABER

DHA YURT - Adapazarı'nda kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 04:13 | Son Güncelleme

HASTANEDE ÖLDÜ Adapazarı'nda kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu Hatice Bıçakçı yaşamını yitirirken, Hanife Kumaş(62), Emin Kumaş(62), Kaan Kumaş(18), Şerife Kumaş(51), bebek Yağız Kerem Kumaş, Mürvet Bıçakçı, Mustafa Bıçakçı ve Zeynep Yapan yaralandı.

HASTANEDE ÖLDÜ
Adapazarı'nda kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu Hatice Bıçakçı yaşamını yitirirken, Hanife Kumaş(62), Emin Kumaş(62), Kaan Kumaş(18), Şerife Kumaş(51), bebek Yağız Kerem Kumaş, Mürvet Bıçakçı, Mustafa Bıçakçı ve Zeynep Yapan yaralandı. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde memur olan Zeynep Yapan, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
EŞİNİN MEZARINI ZİYARETTEN DÖNÜYORDU
Zeynep Yapan'ın kazada ölen annesi, babası ve kız kardeşi ile birlikte 1,5 yıl önce 51 yaşındayken kolon kanserinden ölen eşi Halit Yapan'ın Emirdağ Mezarlığı'ndaki mezarını ziyaret ettiği, ailenin ziyaret çıkışı mezarlık önündeki kavşakta kaza geçirdikleri ortaya çıktı. Zeynep Yapan eşinin yanında toprağa verilecek.
Haber: Aziz GÜVENER /ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

PARTNERAntalya'da kilisede gizemli iskeletlerAntalya'da kilisede gizemli iskeletler
Fransız yazar Bernard Henri-Levy'nin iddialarına Büyükelçi Serdar Kılıç'tan dikkat çeken cevap!Fransız yazar Bernard Henri-Levy'nin iddialarına Büyükelçi Serdar Kılıç'tan dikkat çeken cevap!
Manisa’da ormanlık alanda yangın çıktı! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildiManisa’da ormanlık alanda yangın çıktı! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye ve Katar arasında anlaşma sağlandı! 15 milyar dolarlık yatırım paketi için ilk imzalar atıldı

Türkiye ve Katar arasında anlaşma sağlandı! 15 milyar dolarlık yatırım paketi için ilk imzalar atıldı

Eski eşinin mahrem görüntülerini yaymakla suçlanan Mustafa Ceceli Hacca gitti

Eski eşinin mahrem görüntülerini yaymakla suçlanan Mustafa Ceceli Hacca gitti

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Hamza Dağ'dan Abdullah Gül'e çok ağır sözler

Hamza Dağ'dan Abdullah Gül'e çok ağır sözler

Arafat'ta yağmur ve fırtına korkuttu! Kabe ilk kez böyle görüntülendi

Arafat'ta yağmur ve fırtına korkuttu! Kabe ilk kez böyle görüntülendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni MKYK'ya flaş talimat: Yarından itibaren çalışmalara başlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni MKYK'ya flaş talimat: Yarından itibaren çalışmalara başlayacağız

Adana'da korkutan yangın! Anne ve 2 çocuğu yanan evde mahsur kaldı!

Adana'da korkutan yangın! Anne ve 2 çocuğu yanan evde mahsur kaldı!

Fransız yazar Bernard Henri-Levy'nin iddialarına Büyükelçi Serdar Kılıç'tan dikkat çeken cevap!

Fransız yazar Bernard Henri-Levy'nin iddialarına Büyükelçi Serdar Kılıç'tan dikkat çeken cevap!

Manisa’da ormanlık alanda yangın çıktı! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Manisa’da ormanlık alanda yangın çıktı! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan yerel seçim açıklaması: Seçim Mart 2019'da yapılacak

AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan yerel seçim açıklaması: Seçim Mart 2019'da yapılacak

Mısır'da bulunan lahitteki 'hayat iksiri' olarak ilgi çeken gizemli sıvının sırrı çözüldü!

Mısır'da bulunan lahitteki 'hayat iksiri' olarak ilgi çeken gizemli sıvının sırrı çözüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.