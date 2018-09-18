HABER

DHA YURT - AFYONKARAHİSAR'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 25 YARALI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 06:01 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da bir yolcu otobüsü refüjdeki su kanalına devrildi.

AFYONKARAHİSAR'da bir yolcu otobüsü refüjdeki su kanalına devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar-Antalya Karayolu'nda Kamil Koç firmasına ait 07 ZY 555 plakalı yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüjdeki su kanalına devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 25 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin devrilen otobüsü kaldırma çalışmaları sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
Kaza yapan otobüsten görüntüler
Devrilen otobüsün kaldırılma çalışmaları
Haber-Kamera: AFYONKARAHİSAR,(DHA)

PARTNERÜnlü şarkıcı frikik vermemek için çok uğraştı ama...Ünlü şarkıcı frikik vermemek için çok uğraştı ama...
Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildiSon dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi
İYİ Partili vekilden çok tartışılacak iddia: Ebru Gündeş 'özel emirle' VIP'yi kullanarak New York'a gittiİYİ Partili vekilden çok tartışılacak iddia: Ebru Gündeş 'özel emirle' VIP'yi kullanarak New York'a gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’da stratejik bölgelerin fotoğraflarını yayınladı: Taktiksel tehdit

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’da stratejik bölgelerin fotoğraflarını yayınladı: Taktiksel tehdit

Erdoğan ve Putin'in Soçi'de yaptığı İdlib anlaşmasından saatler sonra Humus ve Lazkiye'de peş peşe patlamalar

Erdoğan ve Putin'in Soçi'de yaptığı İdlib anlaşmasından saatler sonra Humus ve Lazkiye'de peş peşe patlamalar

Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasına Esad yönetiminden ilk tepki

Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasına Esad yönetiminden ilk tepki

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sorguda itiraf etti! Meçhul ABD’li için 40 kişilik özel ekip kuruldu

Sorguda itiraf etti! Meçhul ABD’li için 40 kişilik özel ekip kuruldu

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

İYİ Partili vekilden çok tartışılacak iddia: Ebru Gündeş 'özel emirle' VIP'yi kullanarak New York'a gitti

İYİ Partili vekilden çok tartışılacak iddia: Ebru Gündeş 'özel emirle' VIP'yi kullanarak New York'a gitti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan karma eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan karma eğitim açıklaması

Tunceli'de 10 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 10 terörist etkisiz hale getirildi

30 yıllık kedicik itirafçı oldu: Adnan Oktar'a aşık gibi bakmayana işkence yapılırdı

30 yıllık kedicik itirafçı oldu: Adnan Oktar'a aşık gibi bakmayana işkence yapılırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.