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DHA YURT - AFYONKARAHİSAR'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 4 ÖLÜ, 25 YARALI (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 06:29 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da bir yolcu otobüsü refüjdeki su kanalına devrildi.

AFYONKARAHİSAR'da bir yolcu otobüsü refüjdeki su kanalına devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre; 4 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar-Antalya Karayolu'nda Kamil Koç firmasına ait 07 ZY 555 plakalı yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüjdeki su kanalına devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 4 kişi öldü 25 kişi de yaralandı öğrenildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaldırılma çalışmaları süren otobüsün altından 4 kişinin cansız bedene ulaşıldığı öğrenildi. Kazada başka can kaybının olup olmadığıyla ilgili incelemeler sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Kaza yapan otobüsten görüntüler
Devrilen otobüsün kaldırılma çalışmaları
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Ambulanslardan görüntü
Haber-Kamera: AFYONKARAHİSAR,(DHA)

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