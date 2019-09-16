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DHA YURT - AİLELERDEN 'BATTANİYE' TEPKİSİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 18:55 | Son Güncelleme

HDP önündeki eylemde 14'üncü gün; aile sayısı 35 oldu (3) Diyarbakır'da, kayıp çocuklarının bulunması için ailelerin oturma eylemini sürdürdüğü HDP il binasından, akşam saatlerinde çok sayıda battaniye çıkarıldı.

HDP önündeki eylemde 14'üncü gün; aile sayısı 35 oldu (3)

Diyarbakır'da, kayıp çocuklarının bulunması için ailelerin oturma eylemini sürdürdüğü HDP il binasından, akşam saatlerinde çok sayıda battaniye çıkarıldı. Bunu gören aileler, battaniye çıkaran kişilere tepki gösterdi. Oturma eylemi yapanlardan Rauf Biçer, "Benim evladım, bu binaya getirildi. Bu binadan da Kandil'e götürüldü. Gördüğünüz yüzlerce battaniye il binasında çıkarıldı. Burası bir siyasi partidir, otel değil. Sizin PKK ile ilişkiniz yoksa bu battaniyeler ne için buradır? Çocukları Türkiye genelinden buraya getiriyorlar, burada yatırıp, dağa götürüyorlar. Bütün dünya gözleriyle görsün; burası PKK'nın askerlik şubesidir, onların kayıt yeridir. Bir çocuk burada kaydedilmeyene kadar dağa gönderilmiyor" dedi.

Görüntü Dökümü
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HDP önünde gerginlik
Bataniye dolu minibüs
Rauf Biçer'in konuşması
Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Nurettin FİDANCAN, Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,(DHA)

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