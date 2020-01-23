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  4. DHA YURT - Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi (7)

DHA YURT - Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi (7)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 06:25 | Son Güncelleme

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR Merkez üssü Manisa’nın Akhisar ilçesinin Musalar Mahallesi'nde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle mahalle sakinlerinin çoğunluğu evlerine giremezken, artçılar devam ediyor.

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Merkez üssü Manisa’nın Akhisar ilçesinin Musalar Mahallesi'nde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle mahalle sakinlerinin çoğunluğu evlerine giremezken, artçılar devam ediyor. AFAD’ın verilerine göre, Akhisar ve çevresinde dün 22.22'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından, büyüklüğü 1,5 ila 4,3 arasında değişen 141 artçı sarsıntı daha kaydedildi.

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK - Cemil SEVAL - Tolga TAHÇI / AKHİSAR(Manisa),(DHA)

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