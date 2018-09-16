HABER

DHA YURT - ALAATTİN ÇAKICI'YA 'SAHTE RAPOR' OPERASYONUNDA 6 KİŞİ TUTUKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 02:08 | Son Güncelleme

KIRIKKALE Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada Alaattin Çakıcı için Yüksek İhtisas Hastanesi'nde, 'helalleşme' iznini de içeren, süresiz sağlık kurulu raporu düzenledikleri ve suç örgütüne üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

KIRIKKALE Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada Alaattin Çakıcı için Yüksek İhtisas Hastanesi'nde, 'helalleşme' iznini de içeren, süresiz sağlık kurulu raporu düzenledikleri ve suç örgütüne üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca geçen 13 Eylül'de Yüksek İhtisas Hastanesi'nde evrakta sahtecilik ve suç örgütüne üye oldukları iddiası üzerine 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma çerçevesinde, Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Alaattin Çakıcı'ya 22 Haziran'da süresiz sağlık kurulu raporu düzenledikleri ve Çakıcı'nın elebaşı olduğu suç örgütüne üyelikleri iddiasıyla aralarında eski İl Sağlık Müdürü F.E.G, eski başhekim T.A, hastane müdürü A.Ü.'nün bulunduğu 23 kişi gözaltına alınmıştı. 23 kişiden 15'i dün sevk edildikleri savcılık tarafından salıverildi.

Aralarında eski İl Sağlık Müdürü F.E.G.'nin de bulunduğu eski başhekim T.A., hastane müdürü A.Ü. ile doktorlar İ.K, H.G, S.Z, İ.K. ve H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden, F.E.G., T.A., A.Ü., H.G., İ.K. ve H.A. çıkarıldıkları mahkemece 'evrakta sahtecilik' suçundan tutuklandı. S.Z. ile İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, yaklaşık 11 saat süren mahkeme sonucu şüphelilerin aileleri zaman zaman sinir krizi geçirdi.

Alaattin Çakıcı, Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada rahatsızlığı nedeniyle 17 Mayıs'ta Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılmış, 13 Ağustos'ta da Sincan Kapalı Cezaevi'ne sevk edilmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
---------------------------
-Adliyeden görüntüler
-Şüphelilerin yakınlarının bekleyişi
-Adli kontrol kararı ile çıkanların görüntüsü
-Şüphelilerin minibüse bindirilmesi
-Detaylar

Haber-Kamera: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE,(DHA)

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Fatih'te asayiş denetimiFatih'te asayiş denetimi
Alaçatı'nın düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlandıAlaçatı'nın düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar

İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar

Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor

Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor

İlginizi Çekebilir

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar

İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar

Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa'da gece yarısı feci kaza! Minibüs, çekici ve engelli aracı çarpıştı: 8 yaralı

Manisa'da gece yarısı feci kaza! Minibüs, çekici ve engelli aracı çarpıştı: 8 yaralı

Alaattin Çakıcı’ya sahte sağlık raporu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Alaattin Çakıcı’ya sahte sağlık raporu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce nikahta buluştu! Yan yana oturup sohbet ettiler

Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce nikahta buluştu! Yan yana oturup sohbet ettiler

Adana'da kontrolden çıkan araç kafeye daldı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı!

Adana'da kontrolden çıkan araç kafeye daldı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı!

Sosyal medyada gündem olan Sakarya'daki lokantanın sahibi konuştu

Sosyal medyada gündem olan Sakarya'daki lokantanın sahibi konuştu

Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.