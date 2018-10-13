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DHA YURT - ALEVLERİN ARASINDA KALAN YAŞLI ADAM YARALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 03:34 | Son Güncelleme

ADANA'da müstakil bir evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan Hüseyin Köklüce (80), yaralandı.

ADANA'da müstakil bir evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan Hüseyin Köklüce (80), yaralandı. İtfaiye erleri tarafından evden çıkartılan yaşlı adam, hastaneye kaldırıldı.
Yangın, saat 02.15 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi 75120 Sokak'taki müstakil evde çıktı. 2 katlı evin terasında bulunan odadan yükselen dumanları fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Yangın sırasında terastaki odada bulunduğu ve alevlerin arasında kalarak yaralanan Hüseyin Köklüce, itfaiye erleri tarafından çıkartıldı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köklüce, tedavi altına alındı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için uzman itfaiye erleri ve olay yeri inceleme polisleri, çalışma başlattı. Polisin, yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Yangın yerinden görüntü
- Yangın yerindeki kalabalıktan görüntü
- İtfaiye aracından görüntü
- Evden çıkartılan yaralı Hüseyin Köklüce'nin ambulansa taşınması
- İtfaiye erlerinden görüntü
- Genel ve detay görüntüler
SÜRE: 01'19" - BOYUT: 148 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

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