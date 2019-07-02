HABER

DHA YURT - Aliağa Limanı'ndaki gemide patlama: 1 ölü, 16 yaralı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 03:30 | Son Güncelleme

MARSİLYA'DAN PROPLAN YÜKLEMEK ÜZERE GELDİ Aliağa Petkim Rafinerisinde meydana gelen olayla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

MARSİLYA'DAN PROPLAN YÜKLEMEK ÜZERE GELDİ

Aliağa Petkim Rafinerisinde meydana gelen olayla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Marsilya'nın Lavera limanından hareket eden İtalyan bandralı 'Syn Zanıa' isimli LPG gemisinin propan (plastik hammaddesi) yüklemek üzere saat 20.00 sıralarında Aliağa limanına geldiği öğrenildi. Petkim 5 nolu Limanda proplan yükleme yapılırken saat 23.30 sıralarında önce gemide patlama ve ardından yangın çıktı. Olayda 15 İtalyan ve 1 Romanya vatandaşı ile 1 Türk yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 1 İtalyan gemici hayatını kaybederken, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Gemi yangını ise karadan ve denizden sürdürülen müdahale ile söndürüldü.

KAYMAKAM YARALILARI ZİYARET ETTİ
Syn Zanıa isimli LPG gemisindeki yangının söndürülmesinin ardından Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, yaralıların tedavi gördüğü Aliağa Devlet Hastanesi'ne geldi. Yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunan Kaymakan Günay, durumları hakkında da doktorlardan bilgi aldı. Hastane çıkısında basın mensuplarına açıklamada bulunan Erhan Günay, şunları söyledi:
"Bu akşam saat 23.30 sıralarında Petkim 5 nolu Limanda proplan yüklemeye gelen İtalyan bandralı gemide patlama meydana geldi. Gemide 15 İtalyan ve 1 Romanya uyruklu personel vardı. Elimizdeki son bilgiye göre 1 İtalyan gemici hayatını kaybetti. 15 kişi yaralı durumda. 1 de Petkim çalışanımız var. Ancak yaralıların sağlık durumları iyi .Onları ziyaret ettik, ayakta tedavi görüyorlar. Olay ise proplan yüklemeye gelen gemide, yükleme esnasında meydana geliyor. Ancak olayın neden kaynaklandığı incelemeler sonrasında ortaya çıkacak. Şu an için elimizde yangının neden çıktığına dahil kesin bilgi yok. Sadece yükleme sırasında olduğunu biliyoruz. Önce patlama oluyor ardından yangın çıkıyor. Akabinde de yangın karadan ve denizden müdahale ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor."
Yangında hayatını kaybeden yabancı uyruklu gemici ile ilgili Cumhuriyet savcılığınca soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
Yangın anı görüntüsü (cep telefonu)
Yaralılardan görüntü
Kaymakam'ın açıklaması

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM - Halil İbrahim KARABIYIK / ALİAĞA(İzmir),(DHA)

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
OPEC Üretimi Kısma Kararını 9 Ay Daha UzattıOPEC Üretimi Kısma Kararını 9 Ay Daha Uzattı
Önündeki boşluğu fark edemedi! 9 kattan yere çakıldı!Önündeki boşluğu fark edemedi! 9 kattan yere çakıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

30 Haziran itibariyle kapatıldığı söylenmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi: Bilgim dahilinde değildi

30 Haziran itibariyle kapatıldığı söylenmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi: Bilgim dahilinde değildi

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Dışişleri'nden KKTC açıklaması!

Dışişleri'nden KKTC açıklaması!

Gölde kaybolmuştu! AK Partili yönetici böyle bulundu

Gölde kaybolmuştu! AK Partili yönetici böyle bulundu

12 yaş küçük sevgilisiyle cesur poz!

12 yaş küçük sevgilisiyle cesur poz!

Podyuma çıktı! Cesur tercihler...

Podyuma çıktı! Cesur tercihler...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Önündeki boşluğu fark edemedi! 9 kattan yere çakıldı!

Önündeki boşluğu fark edemedi! 9 kattan yere çakıldı!

Ankara'da sokak ortasında kanlı infaz!

Ankara'da sokak ortasında kanlı infaz!

Amcasının kalbini kırdığı için intihara kalkıştı!

Amcasının kalbini kırdığı için intihara kalkıştı!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama: Ölü ve yaralılar var!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama: Ölü ve yaralılar var!

Suriyelilere plaj yasağı kararı reddedildi

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Birinci olan yarışmacıdan alkışlanacak davranış

Birinci olan yarışmacıdan alkışlanacak davranış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.