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DHA YURT - Alkollü sürücünün çarpıştığı bisikletli ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 05:31 | Son Güncelleme

ADANA'da  sürücüsünün alkollü olduğu öne sürülen hafif ticari araç ile elektrikli bisiklet çarpıştı.

ADANA'da sürücüsünün alkollü olduğu öne sürülen hafif ticari araç ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Murtaza Öncü (48) ağır yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Cemal Paşa Mahallesi Cevat Yurdakul Caddesi ile Gazipaşa Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Cevat Yurdakul Caddesi'nde ilerleyen Cansın Noyan S.'nin (28) kullandığı 01 BIZ 96 plakalı hafif ticari araç, Gazipaşa Caddesi'nden gelen Murtaza Öncü yönetimindeki plakasız elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Bu sırada devriye gezen polis ekibinin kazayı fark etmesi üzerine kaza yerine ambulans ve destek ekip sevk edildi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Polis ekibi, kazanın ardından araçtan inip, kaçmaya çalışan Cansın Noyan S.'yi uzaklaşamadan yakaladı. Trafik polislerinin yaptığı incelemede 1.53 promil alkollü olduğu saptanan Cansın Noyan S., karakola götürüldü. Hafif ticari araç sürücüsünün ilk ifadesinde önüne çıkan bir otomobile çarpmamak için direksiyonu ani hareketle sağa çevirdiği ve bunun sonucunda kavşakta kazanın gerçekleştiğini söylediği önü sürüldü.

BİLİNCİNİ AÇIK TUTMAK İÇİN ÇABA SARF ETTİ

Başına aldığı darbe ile ağır yaralanıp, yerde hareketsiz şekilde yatan Öncü'nün yanına gelen bir vatandaş, bilincini kaybetmemesi için kendisiyle konuşmaya çalıştı. Vatandaşın, uyanık tutup, sakinleştirmek için çaba sarf ettiği Öncü, kaza yerine sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Öncü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Yaralı Murtaza Öncü'nün yaralı halde yerde yatması
- Bir vatandaşın Öncü ile konuşmaya çalışıp, kendisini uyanık tutmaya ve sakinleştirmeye çabalaması
- Ambulansın gelişi
- Öncü'nün sedyeye alınması
- Öncü'nün sedye ile ambulansa taşınması
- Ambulansın gidişi
- Park halindeki bir otomobilin altına giren elektrikli bisikletten görüntü
- Kazaya karışan hafif ticari araçtan görüntü
- Hafif ticari aracın kırılan ön camından görüntü
- Hafif ticari aracın yola düşen plakasından görüntü
- Öncü'nün yola savrulan ayakkasından görüntü
- Kazayı gören vatandaş ile röp.
- Genel ve detay görüntüler
Süre: 03'07" - Boyut: 576 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

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