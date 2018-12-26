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DHA YURT - ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI MİNİBÜS AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 02:48 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, alkollü bir sürücünün kullandığı minibüs, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, alkollü bir sürücünün kullandığı minibüs, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Kaza, gece saatlerinde Ereğli-Alaplı Karayolu tersaneler mevkiinde meydana geldi. Hakan D.'nin (32) kullandığı 67 SC 073 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan Hakan D.'ye sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Hakan D., ambulansa Ereği Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Hakan D.'nin yapılan kontrolünde 2.50 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kaza yeri
-Hurdaya dönen minibüs
-Yıkılan elektrik direği
-Yaralı Hakan Durgut’a sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Yaralının ambulansa alınması
Dosya Adı: ergdiregecarpti
SÜRE: (2.59) - BOYUT: (551 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE /EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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