HABER

DHA YURT - ANKARA'DA GECEKONDU YANGINI: 5 YAVRU KÖPEK TELEF OLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 02:04 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde terk edilmiş bir gecekonduda çıkan yangında 5 yavru köpek öldü.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde terk edilmiş bir gecekonduda çıkan yangında 5 yavru köpek öldü.
Yangın, gece yarısı Altındağ ilçesi Plevne Mahallesi Babür Caddesi üzerindeki boş bir gecekonduda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Mahalle sakinleri, boş gecekondu içinde besledikleri 5 yavru köpeği kurtarmak için uğraş verdi. Alevler nedeniyle içeri giremeyen vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık bir saatte kontrol altına aldı. İtfaiye erleri, yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede 5 yavru köpeğin de öldüğünü tespit etti.
Köpekleri kurtarmak için gecekondunun arka duvarından delik açtıklarını ama içeri girmeye cesaret edemediklerini anlatan Emre Öztürk, "Evde oturuyorduk, komşular arkadan dumanların geldiğini söyledi. Çıktığımızda alevlenmişti. İçeride yavru köpekler vardı. Onları kurtarmaya çalıştık. Arkadan delik açtık ama içeri girmeyi göze alamadık. Çünkü çok duman vardı. 5 yavru köpek de alevlerin içinde kaldı. Köpek boş evin içine yavrulamıştı, mahallenin teyzeleri, amcaları bakıyorlardı. Kurtaramadık yazık oldu" dedi.
Polis ve itfaiye yetkilileri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Yangından görüntü
- İtfaiyenin müdahalesi
- Vatandaşlardan görüntü
- Mahalle sakiniyle röportaj
- Genel ve detay
Haber-Kamera: Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışmanCumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman
Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldıAvrasya Tüneli trafiğe kapatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'a Kagawa transferinde büyük şok!

Beşiktaş'a Kagawa transferinde büyük şok!

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Guaido'dan flaş iç savaş açıklaması!

Guaido'dan flaş iç savaş açıklaması!

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Mehmet Ferden Çarıkçı atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı

Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı

Beyoğlu'nda korkutan yangın! 11 kişi böyle kurtarıldı

Beyoğlu'nda gece yarısı can pazarı!

31 Ocak 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

31 Ocak 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Adana'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Marmaris'te askerleri taşıyan minibüs kayalıklara çarptı!Yaralılar var

Askerleri taşıyan minibüs kaza yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.