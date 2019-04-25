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DHA YURT - Annesine sinirlenen kişi evi yakıp kendisini eve kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 04:21 | Son Güncelleme

ADANA'da kavga ettiği annesine öfkelenen Ferhat Ç., evini yakıp, kendisini evin avlusuna kapattı.

ADANA'da kavga ettiği annesine öfkelenen Ferhat Ç., evini yakıp, kendisini evin avlusuna kapattı. Alev alev yanan evin avlusundan itfaiye erlerince çıkartılan Ferhat Ç., dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Olay, bugün saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Ferhat ç. dün akşam saatlerinde annesiyle henüz bilinmeyen bir nedenle kavga ederek evden ayrıldı. Ferhat Ç., gece döndüğünde yeniden annesiyle tartışmaya başladı. Annesinin evden ayrılarak bir yakınına gitmesinin ardından öfkesini evden çıkartmak isteyen Ferhat Ç., iddiaya göre salona benzin döküp, ateşe verdi. Yoldan geçenlerin alevleri fark etmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekibi, yanan evin avlusundaki Ferhat Ç.'yi çıkartmak uzun süre dil döktü. Polislerin çağrılarına cevap vermeyen Ferhat Ç., itfaiye ekibi tarafından çıkartıldı.
GAZETECİLERE SALDIRDI
İtfaiye erlerinin koluna girerek evden çıkarttığı Ferhat Ç., ambulansa götürüldüğü sırada görüntü çeken gazetecilere saldırdı. Güçlükle zapt edilen Ferhat Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilendiği belirtilen Ferhat Ç., tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan yaklaşık yarım saatte söndürülen yangın ise evde büyük çaplı hasara neden oldu. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Evden yükselen alevler
- Yangın yerindeki polis ve polis aracı
- Polisin "Ferhat" diye seslenmesi
- Alevlerden detay görüntü
- İtfaiye aracının gelişi
- İtfaiye erinin hortumu çekerek, yangına müdahale etmesi
- Alevlere tazyikli su sıkılması
- İtfaiye araçlarından görüntü
- İtfaiye erlerinin Ferhat Ç.'yi çıkartması
- Ferhat Ç.'nin ambulansa götürülürken gazetecilere saldırması
- Ferhat Ç.'nin ambulansa bindirilmesi
- Ambulanstan görüntü
- Olay yerinden genel görüntü
- Ambulansın gidişi
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

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