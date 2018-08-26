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DHA YURT - ANNESİNİ VE KARDEŞİNİ AV TÜFEĞİYLE VURARAK ÖLDÜRDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 21:28 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde Sami Soylu, annesi Hasret Soylu (86) ile kardeşi Feramuz Soylu'yu (43) av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde Sami Soylu, annesi Hasret Soylu (86) ile kardeşi Feramuz Soylu'yu (43) av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.

Olay, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Gölpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sami Soylu, aralarında daha önceden husumet bulunan annesi Hasret Soylu ile kardeşi Feramuz Soylu'ya evlerinin önünde av tüfeğiyle ateş etti. Anne ve oğlu kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne götürülen Hasret Soylu ve oğlu Feramuz Soylu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Sami Soylu ise olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: GÖKSUN (Kahramanmaraş), (DHA)

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