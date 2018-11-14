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DHA YURT - ANTALYA’DA ORMAN YANGINI

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 21:10 | Son Güncelleme

ANTALYA’nın Manavgat ilçesi Aksaz Mahallesi’nde çıkan orman yangınında alevlerin tehdit ettiği bazı yerleşim yerleri tahliye edilirken, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

ANTALYA’nın Manavgat ilçesi Aksaz Mahallesi’nde çıkan orman yangınında alevlerin tehdit ettiği bazı yerleşim yerleri tahliye edilirken, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Aksaz Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Haber verilmesi üzerine yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Manavgat Belediyesi ekipleri müdahale etti. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında alevlerin tehdit ettiği bazı evler güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Ekipler ilk olarak yerleşim yerlerine yakın noktalardaki yangına müdahale etti. Şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler söndürme çalışmaları güçlükle sürdürüyor.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, yangının Aksaz ve Seydiler mahallelerinde yerleşim yerlerine girişini engellendiğini belirterek; “Bütün ekiplerimiz bölgede. Yangının yerleşim yerlerine girişi engellendi. Şu anda her iki mahalle arasında bulunan tarım arazilerindeki zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede yangın devam ediyor. Arkadaşlarımız kontrol altına almaya çalışıyor" dedi.

GAZİPAŞA’DA YANGIN ÇIKTI

Diğer yandan Gazipaşa ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde de aynı saatlerde orman yangını çıktı. Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye birimi yangına müdahale ediyor. Dağlık ve sarp alandaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yangın alanında detaylar

Haber: Mithat ABAKAN / Kamera: MANAVGAT(Antalya), (DHA)

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