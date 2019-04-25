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DHA YURT - ANZAK TORUNLARI ATALARINI ANIYOR (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 05:03 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 104'üncü yıldönümünde Anzak Çıkarması sırasında hayatını kaybeden Avustralya ve Yeni Zelanda'da askerlerinin torunları her yıl 24-25 Nisan gecesi atalarını anıyor.

ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 104'üncü yıldönümünde Anzak Çıkarması sırasında hayatını kaybeden Avustralya ve Yeni Zelanda'da askerlerinin torunları her yıl 24-25 Nisan gecesi atalarını anıyor. Anzak torunları saat 05.30'da başlayacak Şafak Ayini'ni bekliyor.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan tören için gelen yaklaşık bin 200 kişi Anzak Koyu'nda uyku tulumları içinde uyuyarak saat 05.30'da başlayacak Şafak Ayini'ni bekliyor. Bazı Anzak torunları ise, alana kurulan dev ekrandan savaşla ilgili belgeselleri ve savaşa katılan askerlerin anılarının anlatıldığı röportajları izliyor.
Yeni Zelanda'da 15 Mart'ta iki camiye gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 50 Müslüman katledilmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Bu nedenle Yeni Zelanda ve Avustralyalıların Anzak Koyu'ndaki Şafak Ayini törenine katılıp katılmayacakları merak ediliyordu. Tören alanındaki bir çok Anzak torunu, Gelibolu Yarımadası'na gelmekten hiç endişe etmediklerini ve Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu belirtti. Anzak torunları, Şafak Ayini törenine katıldıkları için kendilerini özel hissettiklerini söylerken, 104 yıl önce yaşanan savaşta atalarının gereksiz bir şekilde hayatlarını kaybettiklerini ve günümüzde de buna benzer savaşların yaşanmaya devam ettiğini ifade ettiler. Türklerin çok misafirperver olduğunu ve çok iyi karşılandıklarını belirten Anzak torunları, Türkler ile Yeni Zelanda ve Avustralyalıların artık dost olduklarını söylediler.
AVUSTRALYA'DA DOĞUP BÜYÜYEN NAZAN DA ÇANAKKALE'DE
Avustralya'da doğan ve şu an İstanbul'da yaşayan Nazan İnce' e Şafak Ayini törenini izlemek için Anzak Koyu'na geldi. İnce, Avustralya ve Yeni Zelandalılar gibi uyuyarak törenin başlamasını bekledi. İnce, "Anne ve babam Türk. Ama Avustralya'da doğup büyüdüm. Bütün hayatım Sidney'de geçti. Şu an İstanbul'da yaşıyorum ve çalışıyorum. Daha önce Avustralya'dayken televizyondan izliyordum. Anzak törenine burada ilk kez katıldım. Benim için çok farklı bir duygu. Bir yanda Türk atalarımız var, diğer yanda yaşamımın geçtiği bir ülkenin atalarının savaştığı savaş. Benim için çok farklı bir duygu. Şu an Türklerin ve Avustralyalıların savaşın kötülüğünden sonra dostluğu yaşatabilmeleri benim için çok önemli. Herkes için çok duygusal bir gün" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Uyku tulumları içinde uyuyan Anzaklardan görüntü
Anzaklar ile röp.
Nazan İnce ile röp.
DHA Çanakkale Büro Şefi Burak Gezen'in anonsları
Haber: Burak GEZEN / Kamera: Murat ÇİMEN - İbrahim MAŞE / ÇANAKKALE,(DHA)

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