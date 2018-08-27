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DHA YURT - ARILARIN SALDIRISINA UĞRAYAN KADIN ÖLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 22:01 | Son Güncelleme

KİLİS'in Elbeyli ilçesinde, evinin önünde bal kovanlarından çıkan arıların saldırısına uğrayan Saliha Solak (69), hayatını kaybetti.

KİLİS'in Elbeyli ilçesinde, evinin önünde bal kovanlarından çıkan arıların saldırısına uğrayan Saliha Solak (69), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Aşağıbeylerbeyi köyünde meydana geldi. Evinin önünde dolaşan Saliha Solak, kovanlarından çıkan arıların saldırısına uğradı. Arılar tarafından sokulan kadın, yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Solak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren kadının cesedi, otopsi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Saliha Solak'ın sağlık fotoğrafı
- Acilden görüntü
- Ambulansın gelişi

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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