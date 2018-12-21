DHA YURT - ARIZALANAN ARACI İTERLERKEN OTOMOBİL ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, D-100 Karayolu'nda arızalanan aracı yol kenarına almak için aracı iten kişilere arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada iki aracın arasında sıkışan 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

D-100 Karayolu Gebze Muallimköy mevkiinde Ankara istikametinde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 MJ 820 plakalı otomobil saat 01.30 sıralarında arızalandı. Bunun üzerine Suriyeli oldukları öğrenilen 4 kişiden 3'ü araçtan inerek otomobili güvenli bir yere çekmek için aracı itmeye başladı. Bu sırada arkadan gelen ve henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ADR 99 plakalı otomobil, aracı iten kişilere çarptı. Kazada iki otomobil arasında sıkışan 18 yaşındaki Mustafa Hüseyin Nevvaf olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilin çarptığı araçta bulunan bir kadın ve aracı iten 2 kişi ile diğer otomobilin sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri aracın içerisinde sıkışan Suriyeli kadını çıkarırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Nevvaf'ın cenazesi jandarmanın incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Yaralılar ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Kazaya karışan araçların görüntüsü

-Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / GEBZE(Kocaeli),(DHA)

