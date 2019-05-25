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DHA YURT - AŞIRI SÜRATLİ SEYREDEN OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI,  MOTORU 3 METRE İLERİ FIRLADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 05:51 | Son Güncelleme

BURSA'da otomobilini aşırı süratli kullanırken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla önce orta refüjdeki ağaca sonra da kaldırıma çarptı.

BURSA'da otomobilini aşırı süratli kullanırken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla önce orta refüjdeki ağaca sonra da kaldırıma çarptı. Otomobilin motoru kazanın şiddetiyle 3 metre ileri fırlarken, Suriye uyruklu sürücü Mustafa Masallati (26) ağır yaralandı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. 16 AEE 851 plakalı otomobiliyle aşırı süratli seyrettiği öğrenilen Suriye uyruklu Mustafa Masallati, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine otomobil, önce orta refüjdeki ağaca sonra da kaldırıma çarptı. Kazanın ardından otomobilde küçük çaplı yangın çıktı. Kazayı gören diğer sürücüler, yardıma koşarak Masallati'yi aracın içinden çıkardı. Otomobildeki küçük çaplı yangın ise yine diğer sürücüler tarafından söndürüldü. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Masallati'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazanın yerinde yapılan incelemelerde, otomobilin hız kadranının 70 kilometrede takılı kaldığı ve kazanın şiddetiyle otomobilin motorunun yaklaşık 3 metre ileri fırladığı görüldü. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, otomobilin kaldırılması ile yeniden açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Yaralının yerde yatmasından görüntüler
- Vatandaşların yaralı kişiye müdahale etmesi
- Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaralıya müdahalesi
- Yaralının hastaneye sevk edilmesi
- Olay yerinde toplanan vatandaşlardan görüntüler
- İnceleme yapan polis ekiplerinden görüntüler
- Arabadan fırlayan motordan görüntü
- Arabadan ve çarptığı ağaçtan görüntü
- Hız kadranının takılı kalmasından görüntü
- Detaylar
Haber: Mehmet İNAN - Kamera: Serkan AKKUŞ / BURSA,(DHA)

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