HABER

DHA YURT - AŞIRI YAĞIŞ KAZAYA NEDEN OLDU: 1 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 05:24 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil ve minibüsün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil ve minibüsün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu Bursa istikametinde meydana geldi. Bursa istikametine giden 33 yaşındaki Oktay Kavalcı yönetimindeki 34 EC 6413 plakalı otomobiliyle ilerlerken önünde seyreden aracın ani fren yapması üzerine araca çarpmamak için fren yaptı. Kavalcı'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil köprünün bariyerlerine çarptı. Bariyerlere çarparak duran otomobile de Rahim Yıldız (39) yönetimindeki 16 SYG 64 plakalı minibüs çarptı. Kaza sonucu sürücüler yara almazken, otomobilde yolcu koltuğundaki oturan 33 yaşındaki Doğan Güvenç yaralandı. Kaza sonucu Bursa-Ankara karayolunun Bursa istikameti bir süre trafiğe kapanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Güvenç, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Kaza yapan araçlardan detay
-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA)

PARTNERBurak Özçivit'ten eşine destek!Burak Özçivit'ten eşine destek!
Tekirdağ’da 75 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandıTekirdağ’da 75 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı
Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardımGözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

Kartal'ı Sivas'ta dağıttılar

Kartal'ı Sivas'ta dağıttılar

Araç baraja uçtu! Acı haber gece yarısı geldi

Araç baraja uçtu! Acı haber gece yarısı geldi

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Ülkeyi sarsan patlama! Düğün kan gölüne döndü!

Ülkeyi sarsan patlama! Düğün kan gölüne döndü!

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ’da 75 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı

Tekirdağ’da 75 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı

Karabük'te bir binan istinat duvarı çöktü! Bina sakini müteahhite böyle sitem etti!

Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım

Bilecik'te Harmankaya Kanyonu'nda kaybolan kişi her yerde aranıyor

Kanyon gezisi sular yükselince kabusa döndü! Her yerde aranıyor

İstanbul'da iş merkezinde korkutan yangın!

İstanbul'da iş merkezinde korkutan yangın!

Tek amacı kavgayı ayırmaktı! Samsun'da emekli uzman çavuşu bu hale getirdiler!

Emekli askeri bu hale getirdiler! Durumu ağır!

Bolu Dağı'nda yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.