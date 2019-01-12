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DHA YURT - AYNI MAHALLEDE YARIM SAAT ARAYLA AYNI MİNİBÜSTEN ATEŞ AÇILDI: 2 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 07:41 | Son Güncelleme

KONYA'da aynı mahallede, farklı sokaklarda yarım saat arayla beyaz renkli bir minibüsten tabancayla ateş açılması sonucu sokakta yürüyen 2 kişi yaralandı.

KONYA'da aynı mahallede, farklı sokaklarda yarım saat arayla beyaz renkli bir minibüsten tabancayla ateş açılması sonucu sokakta yürüyen 2 kişi yaralandı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

İlk olay, saat 00.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Munis Sokakta meydana geldi. Sokakta kaldırımda yürüyen Tamer Özkan (19), yanına yaklaşan plakası ve sürücüsü belirlenemeyen beyaz renkli bir minibüsten tabancayla ateş açılması sonucu kalçasından yaralandı. Yaralı genç, çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

Yaklaşık yarım saat sonra ise aynı mahallede bu kez Dikiciler Sokak'ta bir olay meydana geldi. Oktay Toraman(33,) sokakta telefonla konuşarak kaldırımda yürürken, yanına yaklaşan beyaz renkli minibüsten tabancayla ateş edilmesi üzerine bacağından yaralandı. Toraman da, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan her iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polisin olay yerlerinde yaptığı aramada ise 6 adet boş mermi kovanı bulundu.

POLİS, ESRARENGİZ MİNİBÜSÜ ARIYOR
Polis, aynı mahallede yaklaşık yarım saat arayla aynı minibüsten yapıldığı düşünülen silahlı saldırı olayıyla ilgili olarak, aracın plakasının belirlenmesi ve saldırganların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Yaralının ambulanstan indirilip hastaneye alınması
- Polis olay yerinde inceleme yapması

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK / KONYA (DHA)

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