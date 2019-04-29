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DHA YURT - Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 1'i ağır 3 futbolcu yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 04:51 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanından Antalya'ya dönen Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel bir vip minibüs Alanya yakınlarında kaza yaptı.

İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanından Antalya'ya dönen Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel bir vip minibüs Alanya yakınlarında kaza yaptı. Kazada minibüsün içinde 7 futbolcu ile 2 sürücünün olduğu belirtilirken 1'i ağır 3 futbolcu yaralandı.

Aytemiz Alanyaspor'un dün deplasmanda oynadığı Kayserispor maçının ardından futbolcular Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cissé, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Šural kiraladıkları özel VIP minibüsle takımdan ayrı olarak dönüşe geçti. Kayseri'den bir firmadan kiralandığı belirtilen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen VIP minibüs saat 02.30 sıralarında Alanya’ya bağlı Dinek mevkii yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs yol kenarındaki su kanalına girip yan yatarak sürüklendi. Kazada futbolculardan Josef Šural başını çarparak ağır yaralanırken, Welinton Souza ve Isaac Sackey ise hafif şekilde yaralandı. Diğer futbolcular ve 2 sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı futbolcular ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından minibüsün 2 sürücüsü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Sürücülerden birinin ifadesinde olayın şokuyla kazayı hatırlamadığını söylediği belirtildi.

YÖNETİCİLER, TEKNİK HEYET, ARKADAŞLARI VE YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Minibüste bulunan futbolcuların yakınları ile Aytemiz Alanyasporlu yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular da kazayı haber alır almaz hastaneye geldi. Durumu ciddi olan, kafasından darbe aldığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Josef Šural ise ameliyata alındı. Josef Šural'ın kısa süre önce doğum yapan eşi de haberi alıp, hastaneye geldi. Isaac Sackey'nin kolunda çatlak, Welinton Souza'nın ise kafasında şişlik oluştuğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Hastane önünden görüntü
- Hastaneden detaylar
- Josef Sural’ın eşinin hastaneye gelişi
- Kaza yapan minibüsün fotoğrafı

Haber-Kamera: Engin ANAK / ALANYA(Antalya),(DHA)

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