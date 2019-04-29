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DHA YURT - Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 1'i ağır 3 futbolcu yaralı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 05:30 | Son Güncelleme

SURAL, AMELİYATTAN ÇIKTI İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanından Antalya'ya döndükleri VIP minibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralanan Josef Sural, ameliyattan çıktı.

SURAL, AMELİYATTAN ÇIKTI

İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanından Antalya'ya döndükleri VIP minibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralanan Josef Sural, ameliyattan çıktı. Kafasından darbe alan ve vücudunun bazı yerlerinde kırıklar oluşan Josef Sural’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımda bulunduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan diğer futbolcular Isaac Sackey ile Welinton Souza'nın da durumlarının iyi olduğu ancak kontrol amaçlı hastanede gözetim altında tutuldukları bildirildi.

Haber: Engin ANAK / ALANYA(Antalya),(DHA)

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