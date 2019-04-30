DHA YURT - Azez'de TSK konvoyuna saldırı: 1 şehit, 3 yaralı (2)

ŞEHİT ASKER TÖRENLE MEMLEKETİ'NE UĞURLANDI

Suriye'nin Azez kentinde, üs bölgesine giden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyuna PKK/PYD'li teröristler tarafından düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yalçın Koca için Gaziantep Havalimanı’nda tören düzenlendi.

Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda asker katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu Kilis’ten karayolu ile havalimanına getirildi. Şehit Koca’nın özgeçmişinin okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından il müftülüğü görevlisi tarafından dua okundu. Törenin ardından şehit Koca’nın cenazesi Türk Hava Kuvvetleri'ne ait CN235 tipi hafif nakliye uçağı ile memleketi Çankırı’ya götürülmek üzere yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Canlı Yayın)

-Törenden görüntüler

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN - Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP,(DHA)

*Görüntü geçildi

