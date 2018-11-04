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DHA YURT -"BABA YOLA ÇIKIYORUZ, NE OLACAĞI BELLİ OLMAZ BİRLİKTE SELFİE ÇEKİNELİM"' DEDİ, KAZADA ÖLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 00:33 | Son Güncelleme

** Otomobil, römorka çarptı; 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı KARAMAN'da, yakınlarının düğüne gidenlerin içerisinde  bulunduğu otomobil, yolun kenarında park halinde olan pancar yüklü römorka çarptı, anne ile kızı öldü, sürücü ve teyzesi yaralandı.

** Otomobil, römorka çarptı; 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

KARAMAN'da, yakınlarının düğüne gidenlerin içerisinde bulunduğu otomobil, yolun kenarında park halinde olan pancar yüklü römorka çarptı, anne ile kızı öldü, sürücü ve teyzesi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren İrem Eski'nin yola çıkmadan önce evde kalan babasına, "Baba yola çıkıyoruz. Ne olacağı belli olmaz. Gel birlikte selfie çekinelim" dediği ve ailecek fotoğraf çektirdikleri öğrenildi.

Kaza, saat 19.50 sıralarında merkeze bağlı Beydili köyü çıkışında meydana geldi. Akçaşehir Beldesi'nden Karaman kent merkezine yakınlarının düğününe giden Kadir Eski yönetimindeki 35 U 1233 plakalı otomobil, Beydili köyü çıkışında yolun kenarında park halindeki pancar yüklü römorka çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık görevlileri, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Kadir Eski (23), annesi Ümmügülsüm Eski (46), kardeşi İrem Eski (16) ve teyzesi Cemile Günarslan (48) yaralandı. Yaralılardan İrem Eski, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde sıkışan yaralılar ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılıp, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan anne Ümmügülsüm Eski de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KAZANIN ARDINDAN AMBULANS ŞOFÖRÜ BABASINA HABER VERMİŞ

Sürücü Kadir Eski'nin kazanın ardından evde istirahatte olan ambulans şoförü babası Selçuk Eski'ye kaza yaptıklarını belirtip yardım istediği, baba Eski'nin de araçla kaza yerine gittiği öğrenildi. Baldızı Cemile Günarslan'ı taşıyan ambulansla birlikte hastaneye gelen Selçuk Eski'yi, ambulanstan indiği sırada yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.

GENÇ KIZIN İÇİNE DOĞMUŞ

Kazada yaşamını yitiren İrem Eski'nin yola çıkmadan önce evde kalan babası Selçuk Eski'ye, "Baba yola çıkıyoruz. Ne olacağı belli olmaz. Gel birlikte selfie çekilenim" dediği ve ailecek fotoğraf çektirdikleri öğrenildi. Yaralılarla hastaneye gelen baba Selçuk Eski, "Kızımın içine doğmuş, canım kızım" diyerek kızıyla yaşadıkları fotoğraf çekme olayını anlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Kaza yerinden detay
- Jandarmanın inceleme yapması
- Yaralıların ambulanstan indirilmesi
- Acil servise alınması
- Ambulansta gelen babanın yakınlarını sakinleştirmeye çalışması
- Genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN (DHA)

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