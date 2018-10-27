DHA YURT - Bakan Pakdemirli: Yeni Hal Yasası için çalışıyoruz

HATAY'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çiftçilerle bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni Hal Yasası üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Tarladan çatala kadar olan bu zincirdeki herkesin alacağı payı, hakkaniyetli bir şekilde dağıtmanın yolunu bulmamız lazım" dedi.

Hatay'da bir dizi ziyaretlerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merkez Antakya ilçesine bağlı Karlısu Mahallesi'nde zeytin hasadı yaptı. Daha sonra 3'üncü Hatay Mobilya Fuarı'nı ziyaret eden Bakan Pakdemirli, stantları gezerek mobilya üreticilerinden bilgi aldı.

TARLADA 1 LİRA, TÜKETİCİDE 4 LİRA

Fuarın ardından Antakya'da bir otelde düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü Buluşma Toplantısı'na katılan Bakan Pakdemirli, yeni Hal Yasası üzerinde çalıştıklarını aktardı. Ürünün tarlada 1 lira, tüketicide ise 4 lira olduğunu anlatan Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bunu üreticimiz de 1 liraya satmamalı; 2 liraya satmalı, tüketicide 4 liraya yememeli; 3 liraya yemeli. Tarladan çatala kadar olan bu zincirdeki mutlaka ve mutlaka değer zincirini yani herkesin alacağı payı hakkaniyetli bir şekilde dağıtmanın yolunu bulmamız lazım. Bunun için Hal Yasası çalışıyoruz, Ticaret Bakanlığımız ile beraber Tarım Bakanlığı da buradaki görüşlerini iletiyor. Sadece Hal Yasası ile olacak iş değil, tabi marketlerde de bugün ulusal zincirler bu işin pazarının yüzde 50-60'ı, bunu da unutmamamız gerekiyor. Ama Hal Yasası ve marketlerle biz buradaki verimliliği biraz daha arttırabiliriz diye düşünüyorum. Buradaki verimsizlikler ise yüzde; 10 tarlada kaybediyoruz, yüzde 20-30 hale gidene kadar kaybediyor. Yüzde 10 da evimizde kaybediyor. Aslında yüzde 50'ye varan bir verimsizliğimiz var. Bu verimsizlikleri eğer iyileştirebilirsek, verimli hale getirebilirsek, gerçekten bugüne göre çok daha iyi bir noktada yer alacağız ve israftan kurtulacağız. Bu israfların bir kısmından gerçekten kurtulabilirsek, Türkiye'de ne fakirlik, ne açlık ne de başka bir şey kalır."