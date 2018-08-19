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DHA YURT - Bakan Soylu Afyonkarahisar'da trafik denetlemesine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 07:35 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, gece geldiği Afyonkarahisar’da polis ekiplerinin trafik denetimine katıldı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, gece geldiği Afyonkarahisar’da polis ekiplerinin trafik denetimine katıldı. Kırmızı düdük projesi kapsamında çocuklara tişört, kırmızı düdük ve şapka dağıtan Bakan Soylu, ebeveynlerini hata yapmamaları konusunda uyarmalarını istedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün gece helikopterle Afyonkarahisar’a geldi. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ile birlikte Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü pistine iniş yapan Bakan Soylu, trafik ekiplerinin Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı yol uygulamasına katıldı.
Bakan Soylu'yu Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve protokol üyelerinin yanı sıra Burak ve Serap Aydın çifti de kızları İpek Aydın (8) ile birlikte karşıladı. İpek Aydın adlı kız çocuğuyla yakından ilgilenen Bakan Soylu, ona kırmızı düdük uygulamasında çocuklara verilen düdük, tişört, şapka ve oyuncak verdi.

UYGULAMALARA KATILDI
Bakan Soylu daha sonra beraberindekilerle birlikte Özdilek kavşağında trafik uygulaması yapan ekiplerin yanına gitti. Polis memurları tarafından karşılanan Bakan Soylu'ya Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yarımcısı Ahmet Özer çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Bakan Soylu’ya, çocuklara verilen trafik tanıtım kartı takdim edildi. Projeyi çok beğendiğini söyleyen Bakan Soylu, kimlik kartı üzerinde yazılanları okuyarak, karta araçta sigara içilmemesi yönündeki uyarının da yazılması gerektiğini vurguladı.

BAKAN SOYLU'YU GÖREN YOLCULAR ŞAŞIRDI
Trafik uygulaması kapsamında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla sohbet ederek bayramlaşan Bakan Soylu, çocuklara da kırmızı düdük hediye etti. Çocuklarla yakından ilgilenen ve onların ebeveynlerini uyarmasını isteyen Bakan Soylu, ailelere lokum ikram ederken çocuklara da oyuncak dağıttı. Trafik ekiplerinin durdurduğu bir yolcu otobüsüne de binen Bakan Soylu'yu gören yolcular ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Soylu, yolcularla sohbet ederek onlara ikramlarda bulunurken, bayramlarını da kutladı.
Bakan Soylu daha sonra Afyonkarahisar’da trafik kazasında yaralanan Ak Parti Isparta Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü ve diğer yaralıları ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Bakan Soylu'nun helikopterle gelişi
- Bakan Soylu'nun karşılanması
- Bakan Soylu'yu karşılayan küçük İpek Aydın
- Soylu İpek ile sohbet etmesi ve hediye vermesi
- Bakan Soylu, kendisini karşılayan 112, AFAD ve polis ekipleri ile yakından ilgilenirken
- Bakan Soylu uygulama alanında trafik polisleri tarafından karşılanması
- Bakan Soylu, İl Emniyet Müdür Yardımcısında uygulama hakkında bilgiler alırken
- Soylu'dan detay
- Soylu çocuklara verilen trafik kimlik kartını incelerken
- Soylu kimlik kartı hakkında konuşurken
- Bakan Soylu, ekiplerin durdurduğu araç sürücüleri ve çocuklarla sohbet ederken
- Soylu çocuklara kırmızı düdük ve benzeri hediyeler verirken
- Soylu durdurulan otobüste yolcularla konuşurken
- Bakan Soylu otobüsü uğurlarken
Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ /AFYONKARAHİSAR,(DHA)

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