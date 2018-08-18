DHA YURT - Bakan Soylu, Kırıkkale'deki denetlemeleri takip etti (4)

BAKAN SOYLU, YOLCULARA LEBLEBİ DAĞITTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, karayoluyla Çorum'un Osmancık ilçesine geldi. Burada D100 Karayolu'nda polis kontrol noktasında gerçekleştirilen trafik uygulamasına katıldı. Durdurulan araçlardaki sürücüler ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan Soylu, çocuklara düdük, çikolata ikram ederken vatandaşlara şapka ve broşür dağıttı. Soylu, durdurulan bir yolcu otobüsüne de binerek yolcularla sohbet edip, şapka verdi. Soylu yapılan trafik uygulaması ve yol durumu ile ilgili bilgi aldıktan sonra bölgeden ayrıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun trafik uygulamasına katılması
Haber-Kamera: Mustafa ULUSOY /OSMANCIK(Çorum),(DHA)
ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...
ABD'den flaş Suriye kararı! 230 milyon dolarlık fonu durdurdu
PKK'ya dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Ordu'daki trafik kazasından kahreden haber: Ölü ve yaralılar var
WhatsApp ücretli mi oluyor? Açıklama geldi
Türkiye'den ABD'ye net mesaj: Türk milleti asla kimse karşısında boyun eğmez
AK Parti'den önemli açıklama: ‘Yarın bir sürprizimiz olacak…’
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti
WhatsApp vatandaşa değil, firmalara ücretli
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi
İnsan bedeninin bilinmeyen gerçekleri
Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma
Kanınız donacak! Öz kızını eve kapatıp defalarca tecavüz etmiş
Okuyucu Yorumları 0 yorum