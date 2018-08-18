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DHA YURT - Bakan Soylu, Kırıkkale'deki denetlemeleri takip etti (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 03:38 | Son Güncelleme

BAKAN SOYLU, YOLCULARA LEBLEBİ DAĞITTI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, karayoluyla Çorum'un Osmancık ilçesine geldi.

BAKAN SOYLU, YOLCULARA LEBLEBİ DAĞITTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, karayoluyla Çorum'un Osmancık ilçesine geldi. Burada D100 Karayolu'nda polis kontrol noktasında gerçekleştirilen trafik uygulamasına katıldı. Durdurulan araçlardaki sürücüler ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan Soylu, çocuklara düdük, çikolata ikram ederken vatandaşlara şapka ve broşür dağıttı. Soylu, durdurulan bir yolcu otobüsüne de binerek yolcularla sohbet edip, şapka verdi. Soylu yapılan trafik uygulaması ve yol durumu ile ilgili bilgi aldıktan sonra bölgeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun trafik uygulamasına katılması

Haber-Kamera: Mustafa ULUSOY /OSMANCIK(Çorum),(DHA)

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Bakan Soylu, Kırıkkale'deki denetlemeleri takip etti (4)Bakan Soylu, Kırıkkale'deki denetlemeleri takip etti (4)
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