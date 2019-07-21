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DHA YURT - Bakan Soylu ve Pakdemirli'den gençlik merkezine ziyaret (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 03:46 | Son Güncelleme

BAKAN SOYLU, TELSİZDEN SAHİL GÜVENLİK PERSONELİNE SESLENDİ İzmir'in Çeşme ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG Dost gemisinde askerlerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra arama kurtarma faaliyeti için gece seyrine çıktı.

BAKAN SOYLU, TELSİZDEN SAHİL GÜVENLİK PERSONELİNE SESLENDİ

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG Dost gemisinde askerlerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra arama kurtarma faaliyeti için gece seyrine çıktı.
İçişleri Bakanı Soylu, ilk olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Kaan 29 sınıfı Sahil Güvenlik Botu TCSG 107 ile denize açılarak incelemede bulundu. Bakan Süleyman Soylu, daha sonra ise Çeşme Limanı'ndan bu kez yine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma gemisi TCSG Dost ile saat 24.00'te gece seyrine çıktı. Bakan Soylu, Geminin köprü üstü bölümü ve arama kurtarma harekat merkezinde Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir'den düzensiz göçmen operasyonları ve diğer çalışmalara ilgili bilgi aldı.
Gemi Kuşadası açıklarına geldiğinde köprü üstü bölümden telsizle bölgedeki tüm sahil güvenlik personeline seslenen Bakan Soylu, "Göçmen kaçakçılığı ile mücadelenizi ve sahil güvenlik çalışmalarınızı takdir ediyorum. Hem Türkiye'ye güven veriyorsunuz hem de göçmen kaçakçılığı ile nasıl mücadele edileceğini gösteriyorsunuz. Gece gündüz çalışan sizlerin her geçen gün performansı artıyor. Bütün arkadaşlarımıza selam ediyoruz. Medeniyetimizin gücünü ve milletin asaletini ortaya koyuyorsunuz. Umutsuzca dalgaların seyrine bakan çocuklar ve ailelerine güçlü elinizi uzatıyorsunuz. Allah kolaylık versin" dedi.
Soylu, ardından gemi şeref defterini imzaladı.
Soylu'nun bulunduğu TCSG Dost'a Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter ve uçak da bir süre eşlik etti. TCSG Dost Arama Kurtarma gemisi, gece saat 02.30 sıralarında Çeşme Limanı'na geri döndü.
Soylu, buradan İzmir'e geçti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Seyirden görüntü
-Bakan Soylu'nun inceleme ve telsiz konuşmasından görüntü
Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM - Hande NAYMAN / İZMİR,(DHA)

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