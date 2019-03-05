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DHA YURT -  Bakanı Gül: FETÖ'nün şişirdiği, ipini Kandil'e verdiği bu balon, 31 Mart'ta patlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 03:13 | Son Güncelleme

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Yozgat'ta yaptığı konuşmada, "Bir balon şişirmeye çalışıyorlar.

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Yozgat'ta yaptığı konuşmada, "Bir balon şişirmeye çalışıyorlar. FETÖ şişiriyor, Kandil şişiriyor. Türkiye'nin büyümesini, ilerlemesini bu milletin evlatlarından başı dik gezmesini, huzur içerisinde gezmesini istemeyenler şişiriyor. Ama FETÖ'nün şişirdiği, ipini Kandil'e verdiği bu balon, 31 Mart'ta patlayacak" dedi.

Adalet Bakanı Gül, Sivas ziyaretinin ardından, Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ ile birlikte Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nu ziyaret etti. Bakan Gül, burada yaptığı konuşmada 31 Mart günü bütün dünyanın ve Türkiye için hesabı ya da planı olanların, AK Parti'nin oylarına bakacağını belerterek, "O gün, Tayyip Erdoğan hükümette kazandı, yerel seçimlerde de nasıl bir oy aldı diye AK Parti'nin oy hanesine bakacaklar. Bu yüzden karşınızda bir ittifak birleştirmeye çalışıyorlar. Bir balon şişirmeye çalışıyorlar. FETÖ şişiriyor, Kandil şişiriyor. Türkiye'nin büyümesini, ilerlemesini bu milletin evlatlarından başı dik gezmesini, huzur içerisinde gezmesini istemeyenler şişiriyor. Ama FETÖ'nün şişirdiği, ipini Kandil'e verdiği bu balon, 31 Mart'ta patlayacak" diye konuştu.

"BU SEÇİMLERİ DE YAPTIKTAN SONRA GEÇİM İŞİNE BAKACAĞIZ"
Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından gelecek 4 buçuk yıllık seçimsiz dönemde, ekonomik kalkınma adına önemli adımların atılacağını aktaran Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz, 'Durmak yok, yola devam' diyerek, bu seçimleri de yaptıktan sonra artık seçim değil, geçim işine bakacağız. 4 buçuk yıl seçim yok, 4 buçuk yıl ülkemizi, Yozgatımızı nasıl büyütürüz nasıl istihdam alanı açarız, turizmde, ekonomide; esnafımıza, işçimize, nasıl iş imkanı olur bunların peşine koşacağız. Kendi insanımın peşinden gideceğiz onu yücelteceğiz. Cebindeki parayı artıracağız, sofrasındaki ekmeği daha fazla büyüteceğiz, huzurunu artıracağız. Bizim derdimiz bu. O yüzden hükümetle beraber yerel yönetim belediyelerde de istikrarın devamı, huzurun devamı şart. Kendimiz için oy vereceğiz. Çocuklarımız için oy vereceğiz. Geleceğimiz için oy vereceğiz. Bu nedenle Türkiye'de AK Parti, bu milletin kaderiyle hep bütünleşmiştir. Çünkü 7 Haziran örneğini gördük, terörü azdırıyorlar, ekonominin şartlarına müdahale ediyorlar. Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak istiyorlar. Ama bugün, Türkiye üzerine oynanan bütün oyunları, bu milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çöze çöze gittik, çözmeye devam edeceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Bakan Gül'ün gelişi
-Salondan görüntü
-Bakan Gül'ün konuşması

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU / YOZGAT,(DHA)

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