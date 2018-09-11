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DHA YURT - Barajda uzatılan sopayla hayata tutundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 23:19 | Son Güncelleme

BURSA'da, Demirtaş Barajı'nda beş saat suyun içersinde kalan ve bir balıkcının uzattığı sopa ile yaşama tutunarak yardım bekleyen Ahmet Kaya (72), AFAD ve BAKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.

BURSA'da, Demirtaş Barajı'nda beş saat suyun içersinde kalan ve bir balıkcının uzattığı sopa ile yaşama tutunarak yardım bekleyen Ahmet Kaya (72), AFAD ve BAKUT ekipleri tarafından kurtarıldı. Uzun süre suda kaldığı için hipotermiye girdiği belirlenen Kaya, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Olay, saat 18.30 sıralarında Merkez Osmangazi ilçesindeki Demirtaş Barajı'nda meydana geldi. Barajda balık tutan Fehim Mutlu, kayalıkların önünde göğsüne kadar suyun içinde olan Ahmet Kaya'yı sudan çıkarmaya çalıştı. Ancak kayalıklarla çevrili bölgede Kaya'yı sudan çıkaramayan Mutlu, uzattığı sopa ile batmasını engellemeye çalışırken, telefonla yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine Demirtaş Barajı'na giden AFAD ve BAKUT ekipleri 3 metrelik sopayı tutarak yardım bekleyen Ahmet Kaya'ya ulaştı. Bot ile barajdan çıkartılan ve yaklaşık 4.5 saat suda kaldığı için vucut ısısı düşen Kaya'nın hipotermiye girdiği belirlendi. Kaya, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet HAstanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.
DHA Muhabirinin sorularını telefonda yanıtlayan Fehim Mutlu, "Ben saat 15.00 sıralarında Demirtaş Barajı'nda balık tutmaya gittim. Yaşlı adam kıyafetleri ile barajda duruyordu. Kendisine, 'ihtiyacın var mı?' diye sordum. Bana 'hayır' dedi. Garip bir durum vardı. Ben balık tutarken yine onu takip ettim. Akşam saatlerinde tekrar sorduğumda bu kez yardım istedi. Bende 3 metrelik sopayı kendisine uzatıp bunu tutmasını istedim. Bu sırada polise haber verdim. Gelen ekipler kendisini barajdan saat 20.00 sıralarında çıkardılar" dedi.
BAKUT Başkanı Cihat Öz, "İhbar alınca biz de olay yerine gittik. Ahmet Kaya, gölde hipotermiye girme tehlikesi ile karşı karşıyaydı. Yani vücut ısısını kaybetmiş yarı baygın bir haldeydi. AFAD ekipleri kendisini bot ile alıp karaya çıkardı. Burada sağlık ekipleri ilk müdahalesini yatıktan sonra kendisini hastaneye kaldırdı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yaralıyı taşıyan botun kıyıya gelişi
-Yaralının termal battaniyeye sarılması
-Yaralınn ambulansa bindirilmesi
-Detaylar
Haber-Kamera: Mehmet İNAN /BURSA,(DHA)

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