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DHA YURT - ​Barış Pınarı Harekâtı gazisi Uzman Çavuş, Adana'da tedaviye alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 00:16 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’nda, PKK/PYD- YPG'li teröristlerden arındırılan Resulayn'da çatışmada yaralanan Uzman Çavuş İbrahim Karpuz, Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

TÜRK Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’nda, PKK/PYD- YPG'li teröristlerden arındırılan Resulayn'da çatışmada yaralanan Uzman Çavuş İbrahim Karpuz, Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce Fırat’ın doğusuna yönelik başlatılan ve Suriye Milli Ordusu askerlerinin de destek verdiği Barış Pınarı Harekâtı’nda PKK/PYD- YPG'li teröristler ağır darbe aldı. Planlandığı gibi sürdürülen harekâtta TSK ve SMO unsurları teröristlerden arındırdığı Resulayn ve Tel Abyad'ın kontrolünü ele geçirdi. Resulayn'da yaşanan çatışmalar sırasında Bursalı Uzman Çavuş İbrahim Karpuz, beraberinde 4 asker ile yaralandı.
Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan askerlerden 4'ü tedavilerinin ardından taburcu olurken, Uzman Çavuş İbrahim Karpuz'un ise ameliyat edildiği belirtildi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisine devam edilen Karpuz'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Karpuz'un memleketi Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaşayan ailesine haber verildi. Karpuz'un evli ve 2 kız 1 erkek çocuk babası olduğu öğrenildi.
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Haber: Gürhan ADANA / YENİŞEHİR(Bursa),(DHA)

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