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DHA YURT - BATMAN'DA ÇATIŞMA: 1 POLİS AĞIR YARALI, 1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 18:52 | Son Güncelleme

BATMAN'da özel harekat polisleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 polis memuru ağır yaralanırken, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

BATMAN'da özel harekat polisleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 polis memuru ağır yaralanırken, 1 terörist etkisiz hale getirildi.
Kent merkezindeki Hilal Mahallesi'nde akşam saatlerinde özel harekat polisleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirilirken, 1 polis memuru da yaralandı. Mahalleye takviye güvenlik görevlileri sevk edilirken, ağır yaralanan polis memuru ambulansla Özel Yaşam Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı.
Mahallede geniş çaplı operasyon sürüyor.

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Haber: BATMAN,(DHA)

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