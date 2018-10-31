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DHA YURT - BATMAN'DA ÇATIŞMA: 1 POLİS YARALANDI, TERÖRİST YARALI YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 22:59 | Son Güncelleme

BATMAN'ın Beşiri ilçesine bağlı Çevrimova köy yolu güzerhagında bir grup PKK'lının görüldüğü ihbarı üzerine bölgede giden Özel Harekat ekibi töreristlerle çatıştı.

BATMAN'ın Beşiri ilçesine bağlı Çevrimova köy yolu güzerhagında bir grup PKK'lının görüldüğü ihbarı üzerine bölgede giden Özel Harekat ekibi töreristlerle çatıştı. Çatışmada 1 özel harekat polisi yaralanırken, bir terörist ise yaralı olarak ele geçirildi.

Beşiri ilçesine bağlı Çevrimova köyü bölgesinde bir grup PKK'lı teröristi gören vatandaşlar, güvenlik güçlerine bilgi verdi. İhbarı üzerine Özel Harekat ekibi, bölgede bulunan teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı. Bölgeye giderek arama-tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, karşılaştıkları PKK'lı teröristlere 'Teslim ol' çağrısında bulundu. Teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine sıcak temas sağlandı. Çatışmada, ilk belirlemelere göre 1 Özel Harekat polisi yaralanırken, 1 terörist ise yaralı olarak ele geçirildi.

Çatışma bölgesine gönderilen ambulans ile yaralı polis Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, çatışmanın yaşandığı bölgede güvenlik güçlerinin operasyonu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Devlet Hastanesinden görüntüler
-Bekleyen polis ve alınan güvenlik önlemleri
-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN/BATMAN,(DHA)-

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